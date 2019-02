Sondaż: PiS wygrywa, słabo PO, dobrze Biedroń

Jozin z Bazin 5.2.19 20:22

no no jutrzenka imię upadłego anioła na L nie wymieniam tego imienia z prostej przyczyny, to wasz szef zwykły byt zbuntowany, o mocy cienkiego bolka, to tak w skrócie z nim nie macie szans, tylko złudne chwilowe prowadzenie zobaczycie jaki będzie finał, szczęki wam poopadają :)