Sondaż: PiS wygrywa, czy opozycja idzie rozbita, czy zjednoczona

Wszyscy dziwili się jak to możliwe że w przedwojennych Niemczech wygrał Hitler i rozwinął się faszyzm a potem nazizm. Widać teraz że to łatwe. Kaczyński idzie tą drogą a Polacy jak durnie, jak bezmyślne, nienażarte tłumoki dają mu 43% poparcia. Gdyby Kaczyński założył obozy koncentracyjne dla przeciwników znaleźli by się tacy którzy w tych obozach chętnie by oczyszczali Polskę z niegodnych jej obywateli. Idzie zło.



