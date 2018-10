Sondaż: PiS wygrywa, ale potrzebuje Kukiz'15

Według najnowszego sondażu połączenie sił niedało totalnej opozycji zupełnie niczego. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Pollster na zlecenie ,,SE'' wynika, że PiS może liczyć na głosy aż 41 proc. Polaków.

Tymczasem tak zwana Koalicja Obywatelska, czyli Platforma w połączeniu z Nowoczesną, otrzymałaby zaledwie 31 proc. głosów. do Sjemu weszłyby jeszcze trzy partie: Kukiz'15 (9 proc.), SLD (7 proc.) oraz PSL (6 proc.).

Choć sondaż ten na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, to w praktyce mogłoby się okazać, że Sejm byłby niezwykle podzielony. Jak szacunkowo obliczyliśmy, według metody d'Hondta PiS otrzymałoby niewiele powyżej 200 mandatów, tymczasem Platforma - ok. 150; Kukiz ponad 40, SLD ponad 30 a PSL niespełna 30. To oznacza, że PiS mogłoby rządzić wyłącznie w koalicji z Kukiz'15.

bb/se.pl, fronda.pl