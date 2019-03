Sondaż. PiS przegrywa z Homokoalicją. Ale... No, tak...

Andrzej Malik 13.3.19 9:02

....zieeeew. Tacy z was specjaliści, że nie napisaliście kto przeprowadził ten sondaż. No i to "rzekomo"- wiecie że trochę nie pasuje do prognoz? No i fajnie że tak piszczycie- miło słuchać. A co do ufności- mocna słowa jak na portal który twierdzi że Rosjanie mają rakiety szybsze niż światło....