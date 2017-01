Sondaż: PiS położył opozycję na łopatki

reklama

Fot. KPRM via Flickr, CC 0 (Public Domain) reklama

To kolejny sondaż wyborczy w tym roku i kolejna spektakularna przewaga Prawa i Sprawiedliwości, które cieszy się największym poparciem Polaków. Największy spadek z kolei zanotowała Nowoczesna Ryszrada Petru.

Na PiS glosowałoby dziś 37 procent badanych. 16 procent osób oddałoby swój glos na PO, Nowoczesna jest trzecia, z wynikiem 9 procent. Za nią plasuje się Kukiz’15 z wynikiem 8 proc., dalej SLD – 6 procent oraz PSL – 5 procent.

W porównaniu do zeszłego miesiąca Nowoczesna straciła więc aż 5 procent. To ogromna zamiana. Z pewnością nie bez wpływu na wynik pozostał jednak wyjazd Ryszarda Petru do Portugalii w trakcie protestu w Sejmie.

Zyskały SLD i PSL (każda po 2 punkty procentowe), a także PiS oraz Kukiz’15, po 1 procent każda z partii.

7-15 stycznia 2017: poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej, Kukiz'15, SLD i PSL pic.twitter.com/lb0wz7WmZr — CBOS (@CBOS_Info) 16 stycznia 2017

dam/Twitter,Fronda.pl

16.01.2017, 17:10