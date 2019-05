Sondaż: PiS na czele wyścigu do PE

Cogito ergo sum 21.5.19 19:11

Zdumiewa wysoki procent pragnących głosować na Biedronia. Skoro jednak został prezydentem Słupska, to znaczy, że mamy w populacji i takich ludzi. Kilkanaście tysięcy Łodzian wybrało do sejmu Romana Kotlinowskiego naczelnego Fakty I Mity, który teraz siedzi za zlecenie zabójstwa swojej żony. Wybrano Grodzkiego. Cicioline we Włoszech czy Partię Piratów w Niemczech.