Sondaż: PiS idzie po zwycięstwo i zdobywa większość sejmików!

Aż 12 z 16 wojewódzkich sejmików zostanie przejętych przez Prawo i Sprawiedliwość - tak wynika z najnowszego sondażu IBRIS pt. "Jaka Polska po wyborach".

To ogromna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu. Obecnie Zjednoczona Prawica rządzi zaledwie w jednym województwie. Jeśli wyniki sondażowe przełożą się na wybory, to z 1 zrobi się, aż 7 województw.

Według badania na Prawo i Sprawiedliwść zagłosować chce blisko 36 procent pytanych. Słabszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, na którą głos oddać chce zaledwie 23 procent.

Bardzo dobre wyniki, jak zwykle przy wyborach samorządowych, osiąga Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ludowców planuje zagłosować 14 procent pytanych. Kolejne miejsca przypadają SLD i Kukiz'15 z 7 procentami.

Eksperci cytowani przez se.pl przypominają, że to właśnie w sejmikach znajdują się ośrodki realnej władzy samorządowej. Prezydenci dużych miast to bardziej stanowiska prestiżowe, mające mniejszy wpływ przede wszystkim na środki unijne.

mor/se.pl/IBRIS/Fronda.pl