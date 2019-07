Sondaż: Opozycja niemal bez szans w starciu z PiS. Tylko jeden układ daje teoretyczne szanse na wygraną...

ebe ebe 17.7.19 10:25

Ten sondaż i jego zmienne układy są rozważaniami teoretycznymi. Reklama jest dźwignią handlu - jednak decydujące znaczenie ma jakość wystawionego do sprzedaży towaru. Jakość towaru opozycyjnego jest jeszcze jedną wielką niewiadomą. Jeśli wystawią badziewie - to przerypią. Nie wiadomo, czy są w stanie wystawić dobry towar - czy go posiadają - czy go chcą wystawić.