Sondaż: Kolejna porażka Schetyny! Czy ktoś traktuje go poważnie?

To zdecydowanie nie jest najlepszy okres Grzegorza Schetyny. Najpierw znacząca porażka w wyborach do europarlamentu, potem coraz większe problemy ze stworzeniem koalicji wyborczej. Teraz okazuje się, że nawet Polacy nie zakładają, że mógłby zostać premierem w razie, gdyby to jednak opozycja wygrała wybory.