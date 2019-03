Sondaż dla PE: PiS przegrywa minimalnie z Koalicją Europejską

Jeżeli chodzi o tych, którzy nie wchodzą do Parlamentu Europejskiego, to na pewno jest wśród nich partia Razem, na którą gotowe jest głosować 1,6 proc. ankietowanych, podczas gdy na inne ugrupowania (już nie wymienione) chce oddać swój głos 1,7 proc Polaków.

Jak już wspomnieliśmy w tytule, sondaż jest niepokojący. Ale do wyborów jeszcze sporo czasu i kampania wyborcza, która pokaże siłę rządzącej Prawicy. Zresztą, zobaczymy, co pokażą następne badania. PE będzie bowiem ogłaszał uaktualnione prognozy co dwa tygodnie do końca kwietnia, a w maju już co tydzień, aż do nocy wyborczej. Dodajmy tu, że nie można wykluczyć również kreacyjnej roli owych sondaży, którymi rządzący obecnie Europą establishment może chcieć wpływać na wyniki nadchodzących eurowyborów.