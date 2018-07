Sondaż: Całkowite zwycięstwo PiS

Według najnowszgo sondażu przeprowadzonego przez CBOS Prawo i Sprawiedliwość cały czas nie ma się czego obawiać. W badaniu udział w wyborach zadeklarowało 67 proc. ankietowanych, do Sejmu weszłoby 5 partii - na czele z PiS, które popiera aż 40 procent badanych!

Druga w sondażu jest Platforma Obywatelska, ale jej zaledwie 16-procentowy wynik blednie przy poparciu dla lidera. Próg wyborczy przekraczają według sondażu już tylko trzy partie - Kukiz'15 (8 proc.), SLD (7 proc.) oraz Nowoczesna (5 proc.).

Partia Katarzyny Lubnauer, balansując na granicy, może jednak łatwo zostać przez wyborców odstrzelona - i podzielić prognozowany los PSL, według omawianego sondażu mającego wsparcie zaledwie 3 proc. Polaków.

Choć to ciekawe i dobre wyniki, to przecież jeszcze niemiarodajne. Do wyborów daleko, a po drodze samorządowe i europejskie. Cały czas tlą się gdzieś zapowiadane inicjatywy Ryszarda Petru i Roberta Biedronia, które w centrum i na lewicy mogą sporo namieszać, niewykluczone, że doprowadzając siły ancien regime'u do jeszcze większej katastrofy. I tak trzymać!

mod/se.pl