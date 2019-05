Sondaż: Aż 42,1 proc. polaków wybiera PiS!

Bizon 2.5.19 11:25

"Konfederacja uzyskuje tylko 3,8 procent głosów". To słowo "tylko" znalazło się w tym zdaniu nieprzypadkowo, bo media agitujące za PiS chcą wmówić Polakom, że Konfederacja nie przekroczy progu, dlatego nie ma sensu na nią głosować, bo będzie to głos zmarnowany. Jest to oczywiście celowa socjotechniczna zagrywka. Ależ oczy wyjdą na orbitę niektórym, jak podczas wieczoru wyborczego na ekranie zobaczymy 10 procent dla Konfederacji. I będzie lament i tłumaczenie, że żadne sondaże tego nie przewidziały i zacznie się wyjaśnianie prze mądre głowy, że Polacy wstydzili się przyznać w badaniach, że chcą na nich zagłosować. Sam Korwin podczas wyborów uzyskuje lepszy wynik niż 3,8, a co dopiero tak szeroki front prawicowy, razem z Ruchem Narodowym, Braunem, Liroyem czy Godek. Myślę, że wewnętrzne sondaże pokazują zupełnie inne wyniki, gdzie Konfederacja ma około 10 procent. Stąd ostatnio uruchomiana histeryczna i nienawistna akcja propagandowa mediów wspierających PiS przeciw Konfederatom.