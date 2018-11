Sok z surowych ziemniaków - cudowne domowe panaceum

Czy wiesz że sok z ziemniaków zabija wszelkie groźne bakterie. To balsam dla żołądka, prawdziwa ulga dla tych, co zmagają się z nadkwasotą i niestrawnością.

- Na bóle uszu – zaleca się ugotowane rozgniecione w woreczku ziemniaki gorące przykładać do ucha. Trzymać do oziębnięcia, co najmniej około 10 minut. Kurację powtarzać codziennie, najlepiej wieczorem przed spaniem, przez 7 – 9 dni. Czynnikiem leczącym w tym przypadku jest skrobia oraz oczywiście ciepło.

- Cierpiącym na kamicę nerkową na pierwszym miejscu zaleca się pić wywar z obierzyn ziemniaka. Ma on zdolność kruszenia i rozpuszczania kamieni nerkowych zwłaszcza kamienie, które składają się z szczawianu wapnia nierozpuszczalnego wodzie. ( Wiadomo, że woda kartoflana rozpuszcza osad wapienny np. w czajniku).W zależności od potrzeb pije się go w ilości od 2 – 3 szklanek dziennie. Kuracja trwa 3 tygodnie. Potem zrobić przerwę i powtórzyć.Ziemniaki należy najpierw starannie wymyć, grubo obrać. Obierki ugotować do miękkości. Odwar zlać i wypić w 3 – 4 porcjach w ciągu dnia przed jedzeniem. Jednorazowa porcja to np. 1 szklanka. ( Nie podgrzewać!).W trakcie kuracji ograniczyć jedzenie mięsa.