Sok z marchwi - POTĘŻNA broń w walce o twoje zdrowie!

Oczyszcza wątrobę



Jednym z cudownych efektów regularnego, codziennego picia soku z marchwi jest także to, że wspiera on wątrobę w procesie oczyszczania organizmu z substancji toksycznych. Wysokie dawki witaminy A produkowanej z soku, doprowadzą do redukcji otłuszczenia wątroby, co z kolei poprawi jej funkcjonowanie. Pij zatem sok tak często jak to możliwe, aby poziom witaminy A w organizmie był zawsze wysoki.