Sok z kiszonej kapusty - polski eliksir antyrakowy!

Sok z kiszonej kapusty to domowe panaceum, które może zrobić każdy - i leczyć się sam. Nie musisz kupować drogich specyfików, by odzyskać fizyczną równowagę. Kapusta kiszona to specjał naszej polskiej tradycji - a sok z niej to prawdziwy eliksir zdrowia. Smacznego!

Szczególne właściwości lecznicze ma sok z kapusty. Picie go wzmacnia odporność, pomaga na anemię i obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem płynów w organizmie. Po trzech tygodniach codziennej szklanki soku te ostatnie znikają bez śladu. Kapuściany sok to także uznawane nawet przez medycynę lekarstwo na wrzody żołądka. W ludowej praktyce stosuje się okłady z soku lub liści na bóle reumatyczne i neuralgiczne oraz przy leczeniu ranek i wrzodów. Coraz głośniej mówi się o właściwościach przeciwnowotworowych kapusty - obecne w niej związki chemiczne (indole) pomagają w profilaktyce raka o podłożu hormonalnym: jajników, piersi, prostaty i jąder.

Ale jeszcze lepsza jest kapusta kiszona i jej sok...

W XVII wieku ładunki kiszonej kapusty chroniły załogi statków przed chorobami. Ludzie nie wiedzieli wówczas, co to są witaminy, antybiotyki, dobroczynne enzymy czy bakterie, ale intuicyjnie jedli je w postaci kiszonki. Zapobiegała szkorbutowi oraz odmrożeniom, wzmacniała system odpornościowy, a okłady z soku pomagały na bóle reumatyczne i owrzodzenia. To wspaniałe źródło wapnia i potasu, a nade wszystko naturalny antybiotyk regulujący pracę układu trawiennego. Dzięki bakteriom, które podczas fermentacji wytwarzają dodatkowy kwas askorbinowy, ma więcej witaminy C niż surowa. Inny produkt tego procesu - kwas mlekowy - wspaniale oczyszcza przewód pokarmowy z bakterii gnilnych, za to stwarza idealne warunki do rozmnażania dobroczynnych bakterii jelitowych. Ostatnio pokazała się na rynku czerwona kiszona kapusta. Ma nieco delikatniejszy smak i jest zdrowsza od białej, bo ma dużo antyutleniaczy jak selen i witamina E.

Sok z kiszonej kapusty ZWALCZA RAKA

Dzięki wysokiemu stężeniu glukozynolanów w szczególności sinigryny, sok z kapusty posiada bardzo duże zdolności przeciwzapalne. To wszystko wpływa na zmniejszenie ryzyka nowotworami. Ogólnie rzecz biorąc związki te stymulują układ odpornościowy, hamują wzrost komórek nowotworowych.

i BLOKUJE zły cholesterol

Sok z kapusty pobudza soki trawienne do lepszego trawienia tłuszczy, co za tym idzie obniża poziom złego cholesterolu.

JAK ZROBIĆ?

Co ciekawe, nie musimy pić "soku z kapusty kiszonej", możemy po prostu... ukisić sok. Bierzemy blender i miksujemy kapustę prawie na zupełnie drobno, tak, by zostały tylko niewielkie kawałki. Całość przecedzamy przez gęste sitko, może być wyłożone gazą lub pieluchą tetrową. Przelewamy do słoika wyparzonego wrzątkiem... i gotowe. Teraz trzeba tylko poczekać kilka dni - można 2-3, można kilkanaście. I gotowe, eliksir zdrowia zrobiony. Smacznego! :)