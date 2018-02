Sok z cytryny niszczy komórki nowotworowe i usuwa złogi

Dlaczego sok z cytryny?

Sok mimo tego, że jest kwaśny po wypiciu tworzy zasadowe środowisko w organizmie. To łagodzi dolegliwości trawienne takie jak: zgaga, zaparcia, wzdęcia.

Sok z cytryny bogaty jest w witaminę C i B, jest naturalnym środkiem antyseptycznym, co pomaga zapobiegać kamicy nerkowej.

Dzięki zawartości fitochemikalią limonoides, ( które znajdują się w wielu owocach cytrusowych) wykazuję właściwości anty-rakotwórcze.

Wysoka zwartość witaminy C wykazuję silny efekt przeciwbakteryjny, zwalcza bakterię i grzyby. Ponadto zabija również pasożyty i reguluję poziom ciśnienia we krwi.

Dodatkowo to potężny środek przeciwdepresyjny, który skutecznie redukuję stres.

Sok z cytryny ma wiele właściwości odżywczych, w szczególności jest bardzo dobrym źródłem witaminy C. Jedna filiżanka soku z cytryny dostarcza 187% dziennego zalecanego zapotrzebowania na witaminę C. Dodatkowo zawiera potas, magnez i miedź.

Przeciwutleniacze zawarte w soku z cytryny pełnią podwójną rolę. Zwalczają wolne rodniki utrzymując świeży wygląd Twojej skóry. Dodatkowo dostarczanie odpowiedniej ilości witaminy C z soku z cytryny stymuluje Twój organizm do produkcji kolagenu, składnika niezbędnego do posiadania gładkiej i świeżo wyglądającej skóry.

Prozdrowotne korzyści z picia wody z cytryną są ogromne. Od wieków wiadomo, że cytryny mają silne działanie antybakteryjne działają przeciw wirusowo i wspomagają układ odpornościowy. Świetnie „myją od wewnątrz” cały układ pokarmowy i wątrobę.

Głównym składnikiem, któremu zawdzięczamy zdumiewające działanie soku z cytryny jest kwas cytrynowy - to silny antyoksydant, który eliminuje wolne rodniki odpowiedzialne są za większość chorób i starzenie się organizmu. To także naturalny środek antydepresyjny i antyseptyczny, działa bakteriobójczo. Dlatego też sok cytrynowy jest składnikiem wielu kuracji odtruwających i oczyszczających.

Dzięki zawartości tych związków sok z cytryny obniża cholesterol oraz działała przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. Obecna w nim rutyna zapobiega dodatkowo pękaniu naczyń krwionośnych, krwawieniu dziąseł oraz występowaniu siniaków.