Sojusz Polski i USA jest niepodaważalny

Rozmowy na temat bezpieczeństwa i idei Trójmorza z politykami z otoczenia prezydenta USA Donalda Trumpa odbyły się podczas wizyty prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego w Waszyngtonie i Nowym Jorku w dniach 2-4 lutego.

Mówiąc o swojej wizycie w Waszyngtonie, Krzysztof Szczerski powiedział w rozmowie z korespondentem TVN24 w USA Marcinem Wroną: „Sygnał jest taki, że skończył się okres pauzy, gdy Ameryka nie zabierała głosu w sprawie polityki wschodniej. Padło zapewnienie, że sojusz Polski i USA w ramach NATO jest niepodważalny”.

Krzysztof Szczerski podkreślił, że jego rozmowa z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA gen. Michaelem Flynnem była bardzo długa. – Wiem od dyplomatów polskich w Waszyngtonie, że ona zrobiła wrażenie także tutaj, w korpusie. To była pierwsza tak długa rozmowa w cztery oczy nowego szefa Narodowej Rady Bezpieczeństwa z politykiem z krajów natowskich. To robi wrażenie i cieszę się, że do niej doszło – mówił minister.

Wyjaśnił, że podczas rozmowy poruszone zostało szerokie spektrum zagadnień, w tym kwestie dotyczące wojskowej współpracy polsko-amerykańskiej. – Tu rzeczywiście padło zapewnienie, że Polska jest tym sojusznikiem w ramach NATO, którego sojusz z USA jest niepodważalny – zaznaczył Szczerski.

„Poza rozmowami o relacjach dwustronnych celem wizyty jest także promowanie inicjatywy Trójmorza i zainteresowanie środowiska waszyngtońskiego, nowej administracji tą koncepcją oraz lipcowym szczytem Trójmorza we Wrocławiu” – powiedział Szczerski w przededniu wizyty w Waszyngtonie.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia ub. roku w Dubrowniku, podczas forum państw Trójmorza (Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego) przedstawiciele 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęło wspólną deklarację dotyczącą współpracy w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. W 2017 r. szczyt państw Trójmorza odbędzie się w Polsce.

7.02.2017, 11:29