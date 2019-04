Sodoma i Gomora w ,,Wysokich Obcasach''!!! ,,Kobieta zaspokaja i jednego i drugiego''

Olej 2.4.19 13:53

Zastanawia ! Zastanawia !



Jak jest ludziom za dobrze to wariują, przewraca się we łbach.

Dlatego człowiek musi czasem zajrzeć w piekło przerażenia, śmierci i strachu żeby dostrzec wspaniałość normalności i spokoju. Dlatego ludzie po wojnie byli lepsi, bardziej refleksyjni, umiejący docenić każdy dar dobra. Byli wrażliwsi na cierpienie.

Obecny człowiek gnije z przesytu, z obżarstwa, z nadmiaru dóbr. Jest znudzony spokojem.

Jak pytał pewien czart kuszonego nim cżłowieka kiedy wy w końcu będziecie mieli dość, kiedy się nażrecie wszystkim do syta, zatrzymacie w tym swoim obłędzie pazerności, pychy, deprawacji i nierządu ???