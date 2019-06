Smutny koniec Nowoczesnej. Drzwi w Sejmie zaplombowane

Alojzy Cedzidlo 25.6.19 19:15

Nie wierzę ... A tak miało jeszcze wczoraj być pięknie .... Nie lubię złych proroctw ,ale to mi wygląda na początek ..... Chociaż , jak by to ,,bankructwo " ratowało kieszenie w Nowożytniej to może to i ustawka . POKO zaczyna ..wchłanianie."