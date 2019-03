Śmiszek, homopartner Biedronia: Będziemy wsadzać za kraty!!!

ada 23.3.19 22:05

Jezeli jeszcze jest jakas szansa dla Polski ( chociaz osobiscie naleze raczej do pesymistow- dlaczego ? Z prostego powodu ... ) , to polecam goraco wszystkim , ktorzy maja jeszcze jakis szacunek do siebie , swojej rodziny , swojejego narodu , aby sie zastanowic powaznie co sie dzieje w Polsce i wokol niej . Po wyborach jesiennych z cala pewnoscia obudzimy sie w innej Polsce, jezeli wiekszosc nie postawi na prawdziwe dobro swojej Ojczyzny , a nie na pozory ( chociaz same w sobie moga byc one dobre ).

Taka kwintesencje co mam na mysli i o czym mowie mozesz znalezc na YT, "Michalkiewicz, Żebrowski i Raina! Kulisy MARCA 1968 - prawda i kłamstwa! Wyimaginowany antysemityzm?" . Moze i dlugie , ale konkluzja na koncu jest porazajaca jak glupim, a raczej beztroskim narodem jestesmy .