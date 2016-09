Śmieszne, NASA zaktualizowała Zodiak. Znaki 86% ludzi zostały źle określone!

reklama

Piotr Wolter trafnie skomentował na facebooku „dramat, Człowiek całe życie żył jako panna, a teraz okazuje się że był baranem...”

Polski facebook przekazuje sobie wpis z bloga jarek-kefir.org, śmiejąc się do rozpuku z kompromitacji astrologów, którzy z powagą w środkach społecznego przekazu publikują różnego rodzaju horoskopy. Codziennie wiele osób zagląda w te rubryki w których według dat urodzin ludzkość została podzielona na 12 znaków zodiaku, a rzekomo każdemu z nich przypisane są cechy charakteru, wygląd, a także przyszłość. I ludzie od tysięcy lat się tym interesują, wymyślili to starożytni poganie, a chrześcijanie przyjęli wraz z układem starożytnego kalendarza. I chociaż autorytety chrześcijańskie wielokrotnie potępiały wiarę we wróżbiarstwo, to niestety nawet w katolickiej Polsce jest to na tyle popularne, że nie żal na to miejsca w kolorowych gazetach.

Otóż, okazuje się, że wygląd nieba stopniowo się zmienia, tak że od czasów starożytnych wygląd nieba się zmienił i pojawianie się gwiazd z których ułożenia wywnioskowano te znaki zodiaku od dawna jest inny. „Winne są odchylenia w ruchu obrotowym Ziemi które sprawiają, że pozycja gwiazdozbiorów na niebie się zmienia.” Zdaniem naukowców zmienić się powinna nawet liczba znaków, powinno ich być nie 12 ale 13, ma być dodany 13 znak Wężownik: 29.11-17.12. Bardzo śmieszne. Przynajmniej dla mnie, bo nie wierzę w horoskopy, a jako chrześcijanka je potępiam. Natomiast szczerze współczuję tym, którzy wydali fortunę chcąc się dowiedzieć o swojej przyszłości jako np. Panna, a się okazało, że tak naprawdę byli cały czas baranem. Już sam tytuł bloga może przyprawić taką osobę o omdlenie „NASA zaktualizowała Zodiak. Znaki 86% ludzi zostały źle określone!”

I jak to wygląda: „Przez te 2000 lat pozycja znaków Zodiaku zdążyła się zmienić o około miesiąc. O tyle trzeba więc przesunąć nasze znaki zodiaku. NASA proponuje coś jeszcze – wężownik, trzynasty znak Zodiaku. Osoba spod tego znaku to samotnik, wrażliwy, ale łasy na sukcesy i łatwo je osiągający. Oto podział, który proponuje NASA:

Koziorożec: 20.01-16.02

Wodnik: 17.02-11.03

Ryby: 11.03-18.04

Baran: 19.04-13.05

Byk: 14.05-21.06

Bliźniaki: 21.06-20.07

Rak: 21.07-10.08

Lew: 10.08-16.09

Panna: 17.09-30.10

Waga: 30.10-23.11

Skorpion: 24.11-29.11

Wężownik: 29.11-17.12

Strzelec: 18.12-20.01”

Oprócz pośmiania się z astrologów, raczej nie polecam czytania całego tego bloga, ponieważ serwuje on typowo New-Ageowskie pranie mózgu. Wiąże się to głównie z przekonaniem, że znakom zodiaku podlegają także ery życia ludzkości. New Age lokuje nas na styku ery ryb, w której wiele do powiedzenia miało chrześcijaństwo, zdaniem autora bloga, to było złe w tej erze, bo religie „trzymały ludzkość za mordę” „Obecnie od czasu starożytności trwa era ryb, a więc eon największego i najbardziej dobitnego upadku człowieka, jego cywilizacji jak i samej natury. Jest to apogeum ziemskiego piekła, czarna noc ludzkiego ducha. Era ryb to bogactwo struktur ograniczających, trzymających ludzkość za mordę, totalitarnych. A więc wiele religii ...” natomiast autor, jako typowy New Ageowiec cieszy się z nadchodzenia ery mieszającego wszystkie religie wodnika, nazywanego też Lucyferem. „Era Wodnika nazywana jest też Eonem Lucyfera, czy Eonem Tiamat. Ma charakteryzować się niespotykanym rozwojem techniki, innym stanem świadomości i mentalności. Ludzkość ma odnaleźć św Graala – czyli zaginioną i wypartą do głębin kobiecość. System patriarchalny pełen niesprawiedliwości, rywalizacji, przemocy, wykluczenia de facto większości ludzkości (sic!) ma dobiec końca.”.

Mam tutaj taką uwagę, że na końcu czasów nadejdzie era Jezusa Chrystusa, a nie Lucyfera! Upewnia mnie w tym prawdziwa wiara, ale też z radością przyjmuję wiadomość, że astrologowie nawet ilości znaków zodiaku nie znają, nie mówiąc już o jakichkolwiek trafnych wnioskach.



Na koniec przypomnę co o horoskopach pisze Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 2115 Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności.

KKK 2116 Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (Por. Pwt 18,10; Jr 29, 8). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.

Maria Patynowska

16.09.2016, 14:45