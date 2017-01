Śmiertelnie trujący aspartam jest w tych produktach

reklama

Zażywanie aspartamu może prowadzić do następujących schorzeń:

nowotwory mózgu

epilepsja

syndrom chronicznego zmęczenia

choroba Alzheimera

choroba Parkinsona

zaniki pamięci

cukrzyca

chłoniak

zaćma

wahania nastrojów

wady wrodzone u płodu Waszych przyszłych dzieci

NAPOJE zawierające szkodliwy aspartam:

Coca-Cola zero

Coca-Cola light

Hoop Cola

Pepsi light

Pepsi Max

Sprite

piwo Redd’s

piwo Gingers

piwo Karmi

piwo malinowe Traxx

napoje izotoniczne takie jak Gatorade, Powerade, Isostar, Oshee itp.

wody mineralne smakowe w tym np. Nałęczowianka

napoje z serii MrMax

wszelkie tanie, gazowane, słodkie napoje

GUMY DO ŻUCIA zawierające trujący aspartam:

Orbit

HubbaBubba

Juicy Fruit

Wrigley’s Spearmint

Winterfresh

Airwaves

Menthos

Doublemint

dropsy Winterfresh Mints

drażetki Mentos Gum

SUPLEMENTY DIETY & LEKI zawierające śmiertelny aspartam:

Calcium Forte z serii Zdrovit producenta NP Pharma

Propolis Forte – tabletki do ssania na gardło koncernu Apipol Farma

Witamina C 1000mg koncernu Additiv

Sebidin – tabletki do ssania

Duo Stawy Forte – tabletki na stawy

Multiwitamina w tabletkach musujących z Biedronki

Rutinacea Complete

Cholinex bez cukru – tabletki na gardło

Tymianek i Podbiał – tabletki na gardło

Fervex – szaszetki do rozpuszczenia

Septolux – polska podróbka Tantum Verde

Gardlox – ziołowe tabletki (w pastylkach) do ssania z witaminą C

Cedevita Light – proszek do rozpuszczania

Vibovit Junior – tabletki do ssania

Additiva Multivitamina – tabletki do rozpuszczania

Panvitan – tabletki do ssania, preparat wielowitaminowy

INNE PRODUKTY:

rozpuszczalne kakao

słodziki

napoje z herbatą

polewy

jogurty (najczęściej te „light”)

galaretki

napoje owocowe i mleczne

rozpuszczalna kawa i herbata

środki przeczyszczające

mrożone desery

napoje miętowe

odświeżacze oddechu

wszelkie napoje niskokaloryczne

22.01.2017, 11:30