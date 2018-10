Śmierć – czy jest się czego bać? O. Leon Knabit OSB

„Wszystko pięknie, ale jednak już samo słowo „śmierć” brzmi dość niepokojąco… Czy ci, którzy mają nadzieję na zbawienie, nie boją się śmierci? Czy są zupełnie niewzruszeni? Chyba nie całkiem. Co więcej, obawa przed umieraniem wiąże się z wieloma czynnikami – bo odchodząc z tego świata zostawiamy swoich bliskich, nie wiemy, co z nimi będzie. Stajemy też na progu nieznanego – nie możemy sobie nawet wyobrazić, na jaką ścieżkę wstępujemy. A co, jeśli to ci inni mają rację i tam nic nie ma?…” - czytamy na stronie o. Leona Knabita OSB na Facebooku.