Śmierć Adamowicza i skandaliczne insynuacje Bodnara!

„Tego dnia wieczorem, oczywiście pojawiły się na Twitterze różne komentarze i w zasadzie sondy na zasadzie „my już wiemy, co się stało i dlaczego tak się stało”. Starałem się to tonować, mówiąc i także przemawiając, można powiedzieć, ze swojego długiego doświadczenia, jeśli chodzi o zajmowanie się różnymi sprawami, także karnymi, wiedząc, że są różne motywacje sprawców” - mówił dziś Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odnosząc się do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Co skandaliczne, w tej samej wypowiedzi zdążył sam zasugerować, co kierowało zabójcą prezydenta.