Śmierć abonamentu. Rząd opłaci TVP z budżetu

Od roku 2019 media publiczne bedą opłacane z budżetu. Mowa o potężnych środkach: od 1,5 nawet do 2 mld złotych rocznie. ,,Praktycznie jest już zdecydowane, że od przyszłego roku abonament radiowo-telewizyjny będzie pokrywany z budżetu państwa'' - powiedział Krzysztof Czabański, poseł PiS i szef Rady Mediów Narodowych w rozmowie z ,,Gazetą Wyborczą''.



Media publiczne potrzebują do 3 mld złotych rocznie. 1 mld mają z reklam - resztę będzie dopłacać państwo. Wpływy z abonamentu i tak są niewystarczające. W roku 2017 wyniosły zaledwie 635 mln złotych. Gdyby PiS na poważnie ściągało abonament, byłoby to znacznie więcej - ale to krok szalenie niepopularny. Partia rządząca nie może go wykonać, bo sondaże poleciałyby w dół.



Problemem będzie jedynie stanowisko Unii Europejskiej. Rzecz zostanie prawdopodobni eoceniona jako zmiana systemu i pomoc publiczna dla mediów, stąd będzie wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej, wskazuje prof.Stanisław Piątek, jeden z twórców ustawy medialnej.



Nie wiadomo, co będzie z reklamami. Czabański nie wyklucza, że w przypadku stałego i wysokiego finansowania z budżetu, mogłyby zostać ograniczone.

