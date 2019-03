Smaki dzieciństwa: Galaretkowiec

Galaretki rozpuścić każdą osobno w 300ml wody, odstawić do stężenia, pokroić w kostkę. Gdy galaretki będą już gotowe można zabrać się za przygotowanie mleka. Żelatynę namoczyć w wodzie, mleko zagotować z cukrem i cukrem wanilinowym. Namoczoną żelatynę dodać do gorącego mleka, mieszać aż do jej rozpuszczenia. Tak przygotowane mleko odstawić do całkowitego wystudzenia. Kostki galaretek przełożyć do foremki, zalać zimnym mlekiem, odstawić do całkowitego stwardnienia.