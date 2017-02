Służył w armii USA i pomagał ISIS

reklama

Były żołnierz Gwardii Narodowej został skazany na 11 lat więzienia za próbę dostarczenia wsparcia materialnego dla ISIS.

Mohamed Bailor Jalloh przyznał się do stawianych mu zarzutów. Nieżyjący już członek ISIS skontaktował się wiosną ubiegłego roku z Jallohem oraz inną osobą, którą był tajny informator FBI. Dżihadysta planował ataki na terenie USA, a jego plan uwzględniał zaangażowanie Jalloha oraz informatora FBI.

Jalloh spotkał się dwa razy z tajnym informatorem przedstawiając się jako były żołnierz, który zrezygnował z ponownego zaciągnięcia się do służby pod wpływem tekstów autorstwa Anwara al-Awlakiego. Sam Al-Awlaki wychował się w USA, a w momencie śmierci był liderem Al- Kaidy na Półwyspie Arabskim.

Jalloh spotkał się osobiście z członkiem ISIS w Nigerii podczas swojej półrocznej podróży do Afryki. Utrzymał z nim kontakty on-line i to on skontaktował go ze wspólnikiem, który okazał się być informatorem FBI. Agentowi FBI wspomniał, że planował przeprowadzenie swojego niezależnego zamachu w Stanach, podobnego do tego w Forcie Hood w Teksasie w 2009r. Major Nidal Hasan, muzułmanin, zabił wtedy 13 osób, a ranił 32.

Jalloh uważał takie operacje za „w 100% właściwe” oraz próbował przekazać ISIS 500 dolarów darowizny poprzez informatora FBI. Uważał go za członka ISIS, wypytywał o datę planowanego zamachu i proponował przeprowadzenie go podczas Ramadanu.

W lipcu 2016 w Północnej Wirginii zakupił karabin. Jednak broń została w tajemnicy przed nim pozbawiona cech bojowych przez sprzedawcę. Następnego dnia Jalloh został aresztowany, a FBI zabezpieczyło karabin.

emde/Euroislam.pl

25.02.2017, 15:50