Służby specjalne Szwecji i Estonii: Rosja największym zagrożeniem

Na przełomie lutego i marca w Szwecji doszło do afery szpiegowskiej. Kontrwywiad zatrzymał dwie osoby, którym zarzuca się działalność na rzecz wywiadu rosyjskiego. Zidentyfikowano również oficera SWR, który przebywając w Sztokholmie pod przykryciem dyplomatycznym miał zwerbować co najmniej jednego ze wspomnianych szpiegów – obywateli Szwecji. Mimo nacisków szwedzkiego MSZ, Rosjanie nie odwołali „dyplomaty” z placówki. Według szacunków szwedzkiego kontrwywiadu jedna trzecia personelu rosyjskiej ambasady w Sztokholmie to współpracownicy tajnych służb. W marcu Policja Bezpieczeństwa (Säkerhetspolisen) opublikowała raport, w którym wskazuje Rosję jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Szwecji. Według analityków SÄPO Rosja opracowała „doktrynę szarej strefy”, która sprowadza się do tego, że Moskwa chce mieć wpływ na Szwecję oraz inne państwa, nie wywołując konfliktu zbrojnego. W ramach realizacji tej doktryny Rosjanie nieustannie gromadzą wrażliwe dane, które mogą być w razie potrzeby wykorzystane do destabilizacji kraju. Metody, jakich używa Rosja, a które wymienia raport SÄPO, nie są żadną niespodzianką: informacyjne akcje propagandowe, cyberataki, przejęcia strategicznych firm oraz technologii.