Służby przyjrzą się fundacji 'Otwarty Dialog'

Zasiadający we władzach Fundacji Otwarty Dialog, Bartosz Kramek opublikował na Facebooku tekst nawołujący do obalenia rządu.

Wpis Kramka zatytułowany "Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!" zawierał instrukcje dotyczące obalenia legalnie wybranych władz. W tej sprawie minister koordynator służb specjalnych, Mariusz Kamiński zwrócił się do szefa polskiej dyplomacji, Witolda Waszczykowskiego. Chodzi o kontrolę Fundacji Otwarty Dialog. Kamiński motywuje swój wniosek działaniami Fundacji oraz samego Kramka, który zdaniem ministra może naruszać nie tylko statut Fundacji, ale i polskie prawo.

"25 lipca 2017 roku Minister Mariusz Kamiński skierował do Ministra Spraw Zagranicznych pismo z wnioskiem o skontrolowanie działalności Fundacji Otwarty Dialog" - poinformował rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn.

"Ostatnie działania Fundacji oraz Bartosza Kramka, zasiadającego w jej władzach, budzą wątpliwości dotyczące naruszania statutu Fundacji, a nawet polskiego prawa"- uważa Kamiński. Dlaczego zwraca się właśnie do Waszczykowskiego? Ustawowy nadzór nad Fundacją sprawuje MSZ.

Jak powiedział Żaryn, minister koordynator prosi w liście do szefa polskiej dyplomacji o "podjęcie działań kontrolnych", jak również informacje, czy Fundacja Otwarty korzysta z jakiegokolwiek wsparcia finansowego od kierowanego przez Waszczykowskiego resortu lub innych instytucji publicznych". Rzecznik Kamińskiego zaznaczył, że wniosek skierowany do szefa MSZ ma związek z działaniami Bartosza Kramka, który zasiada w zarządzie Fundacji Otwarty Dialog i jest autorem wpisu nawołującego do przewrotu w Polsce.

"Tekst Pana Kramka został powielony przez Fundację, co rodzi podejrzenie, że działania Fundacji wykraczają poza statutowe zapisy"- uzasadnia Żaryn. Notatka autorstwa Bartosza Kramka zawierała instrukcje dotyczące obalenia polskiego rządu.

O sprawie informowały "Wiadomości" w TVP. Wówczas podkreślono również, że autor tekstu zatytułowanego "Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!" jest członkiem rady Fundacji Otwarty Dialog. W radzie zasiada również mecenas Jacek Świeca, biznesowo powiązany z gen. Markiem Dukaczewskim, byłym szefem WSI i oraz prezesem Stowarzyszenia "Sowa", które zrzesza byłych oficerów tych zlikwidowanych 10 lat temu służb. Prezesem Fundacji Otwarty Dialog jest Lyudmyla Kozlowska, partnerka życiowa Kramka.

yenn/PAP, Niezależna.pl, Fronda.pl