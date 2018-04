Służby na tropie mężczyzny, który otruł Skripala i jego córkę?

Brytyjskie służby badają kilka osób, które ich zdaniem mogły mieć związek z zamachem na Siergieja Skripala i jego córkę, Julię. Szczególnie sprawdzana jest osoba, która przyleciała do Londynu samolotem wraz z córką byłego podwójnego agenta.

Według informacji, które przytaczają „The Sun” i „Daily Mail” to ten mężczyzna przybył do stolicy razem z Julią Skripal i kilka godzin później wyruszył w drogę powrotną. Policja stołeczna jednak odcina się od komentarzy skupiając się na śledztwie. Wiadomo jednak, wedle informacji „Daily Mail”, że to ten mężczyzna jest „przedmiotem zainteresowania” w śledztwie.

Siergiej Skripal, współpracujący z brytyjskim wywiadem, został przewieziony do szpitala 4 marca razem ze swoją córką. Znajdowali się w stanie krytycznym. Znaleziono ich nieprzytomnych w centrum handlowym w Salisbury. Brytyjskie władze wykazały, że zostali otruci silnym środkiem trującym typu Nowiczok opracowanym na terenie Związku Radzieckiego.

Próba zabicia Skripala przyczyniła się do wybuchu największego kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między Wielką Brytanią a Rosją od zakończenia zimnej wojny. Decyzją rządu wydalono z wysp 23 rosyjskich dyplomatów, a ponad 140 poprosiło o wyjazd ponad 20 państw utrzymujących bliskie relacje z Wielką Brytanią, w tym Polska i Stany Zjednoczone.

dam/PAP,Fronda.pl