Służba zdrowia w remoncie: Ból to choroba - lekarze będą go leczyć

Pacjenci, którzy cierpią na przewlekły ból, nie będą już odsyłani od lekarza z kwitkiem. Jak podaje "Gazeta Polska Codziennie", Ministerstwo Zdrowia przygotowalo nowelizację ustawy dającej prawo do leczenia bólu. Teraz pomoc otrzymają nie tylko chorzy na raka, ale wszyscy, których dręczy przewlekły ból.

Według statystyk aż 20 proc. Polaków cierpi na przewlekły ból, a zatem trwający przynajmniej trzy miesiące. Najwięcej osób dotkniętych tych problemem jest w grupie wiekowej powyżej 65 lat - tam to co druga osoba. Jednak dzisiaj prawo do leczenia bólu mają tylko osoby umierające albo chorujące na raka. Reszta jest de iure pozbawiona opieki zdrowotnej uśmierzającej ból.

W całej Polsce 200 ośrodków podpisało z NFZ umowę dającą im prawo do leczenia bólu. Jednak, jak czytamy w w "Gazecie Polskiej Codziennie", specjaliści biją na alarm, że w Polsce brakuje ośrodków leczenia bólu. Obecnie jest zaledwie 28 poradni spełniających standardy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu”.

Nowelizację ustawy zapowiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Jak wskazał, lekarze będą mieli obowiązek monitorowania bólu oraz proponowanie skutecznego leczenia. Dodatkowo lekarze będą szkoleni w zakresie leczenia takiej przypadłości.

