Śluby humanistyczne. Nowa absurdalna moda w Polsce

Prawie każdy chce mieć piękny ślub, niezależnie od wyznania. Suknia ślubna, biały welon, wianek, nie są zarezerwowane dla katolików i ślubów kościelnych. Od paru lat ślub cywilny można wziąć nie tylko w urzędzie, ale w każdym "godnym" miejscu. Więc śluby w prywatnych ogrodach, parkach, czy na plaży mogą być urokliwe, romantyczne i takie, jakie sobie wymarzyliśmy. Te śluby humanistyczne, to rozumiem, że taki symbol, bez podpisywania dokumentów, formalnie nie ważny? To trochę kiepsko, bo te formalne strony, konsekwencje ślubu też są ważne w dalszym życiu. W sumie to brałam parę razy taki ślub, na obozie harcerskim ;).

A tak poza tym, to co to komu przeszkadza?

