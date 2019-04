Słowacy mieli odwagę odrzucić Konwencję Stambulską - a my?...

Episkopat Słowacji z zadowoleniem przyjął decyzję tamtejszego parlamentu o odrzuceniu tzw. konwencji stambulskiej. Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że jest to słuszna decyzja i podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Głosowanie w sprawie konwencji stambulskiej odbyło się w ubiegły piątek. Spośród 133 członków Narodowej Rady 101 opowiedziało się za rezolucją, która zobowiązuje rząd, by nie przystępował do ratyfikacji i poinformował Radę Europy, że Słowacja nie będzie stroną konwencji. W czasie debaty parlamentarnej zauważono, że dokument ten jest sprzeczny ze słowacką konstytucją, która definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety.

Konwencja stambulska została zawarta w 2011 r. Oficjalnie dotyczy ona zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, w rzeczywistości jednak zawarto w niej zapisy zobowiązujące do przyjęcia niektórych postulatów ideologii gender. Wprowadza na przykład nowe definicje płci, otwierając tym samym przestrzeń prawną dla bezpodstawnych roszczeń środowisk LGBT.

Konwencję stambulską przyjęło 36 krajów, ale ratyfikowało tylko 16. Przed rokiem Parlament Europejski wezwał do jak najszybszego ratyfikowania tego dokumentu. Polska podpisała, a w 2015 r. również ratyfikowała konwencję stambulską, jest zatem zobowiązana do wprowadzania jej w życie. Środowiska rodzinne apelują jednak do rządu, aby wypowiedział tę konwencję, wskazując m.in. na jej niezgodność z polską konstytucją.