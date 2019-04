Słowa Pana Jezusa do s. Faustyny o Święcie Miłosierdzia

Onan Barbarzy\305\204ca z du\305\274ym mieczem 28.4.19 8:58

Czyli jeśli będę chciał tego samego co bóg, to on miłościwie zrobi to co i tak miał zrobić?



Ty rozumiesz, że sam też udowadniasz że modlitwa nie ma sensu?



Skoro mu ufasz, to po co go prosisz o to by coś zmieniał? Jeśli ten wasz bóg ma w planach by się ktoś mądry nie nawracał, to się nie nawróci, a twoje paciorki nic nie zmienią.