Śledztwo ws. śmierci Leppera może zostać wznowione

reklama

fot. Ryszard Holubowicz, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

Bardzo prawdopodobne, że już niebawem prokuratura wznowi śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja Leppera.

Na przesłuchanie w sprawie śmierci Leppera został wezwany dziennikarz Wojciech Sumliński, który jest autorem książek na temat współczesnej polityki.

Według prokuratury sprawa traktowana jest poważnie i niewykluczone, że zeznania Sumlińskiego doprowadzą do ponownego otwarcia śledztwa ws. śmierci Leppera.

Bardzo możliwe, że przesłuchany zostanie również major ABW Tomasz Budzyński. Według Sumlińskiego może on dysponować ważnymi informacjami dotyczącymi śmierci Leppera. Sam Budzyński przyznaje, że gotów jest przedstawić materiały na ten temat, ale są one zbyt poważne, by publikować je w książkach, albo artykułach.

Przesłuchanie Sumlińskiego zaplanowano na 2 lutego.

emde

24.01.2017, 8:00