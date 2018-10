SLD zrywa lokalną koalicję z PiS i... zawiesza radnych

Na poniedziałkowej konferencji prasowej do sprawy odniósł się przewodniczący Sojuszu, Włodzimierz Czarzasty. Polityk poinformował, że zarząd powiatowy SLD w Końskich nie wyraża zgody na koalicję z PiS w powiecie. Jak dodał Czarzasty, dotychczasowy szef struktury powiatowej jego ugrupowania, Robert Plech podał się do dymisji. Zastąpi go Grzegorz Wąsik, wcześniej wiceprzewodniczący.