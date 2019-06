SLD ucieka przed klęską pod skrzydła Roberta Biedronia

Na kierowanym do antyPiSu portalu „Oko Press” ukazał się wywiad „Włodzimierz Czarzasty: ''Chciałbym wielkiej koalicji sił opozycyjnych z Robertem Biedroniem''” przeprowadzony przez Agatę Szcześniak (współzałożycielkę i wieloletnia wicenaczelną „Krytyki Politycznej”, byłą pracownicę „Gazety Wyborczej”) z liderem Sojuszu Lewicy Demokratycznej (postkomunistycznej partii, która niestety powróciła do życia dzięki sukcesowi w eurowyborach).

Czarzasty chwiałby, „żeby dla związków partnerskich homoseksualnych było prawo adopcji dzieci. Ale nie zaproponuję tego”, bo jeszcze Polska nie dojrzała do tego. Za parę lat przekona do homo postulatów PSL, tak jak PSL przekonał się do in vitro.