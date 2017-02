SLD to opozycja, ale 'patriotyczna' - przeciw sankcjom dla Polski

reklama

"Eurodeputowani SLD na pewno za nimi (sankcjami - przyp. red.) nie będą" - mówił Włodzimierz Czarzasty w TVP Info.



W „Gościu poranka” w TVP Info pojawił się szef SLD, Włodzimierz Czarzasty. Powiedział wprost o tym, że jest przeciw sankcjom dla Polski i dodał:

„Ale nie jestem też za tym, by tworzyć takie warunki w Polsce, które do tych sankcji potencjalnie upoważniają”

Wczoraj "Financial Times" informował, że premier Beata Szydło miałą sondować inne kraje UE w sprawie możliwego zastąpienia Donalda Tuska na fotelu szefa Rady Europejskiej przez Jacka Saryusza-Wolskiego. Doniesienia te zdementowała szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Kempa.

„Pan Jacek Saryusz-Wolski nie ma szans w wyborach na szefa Rady Europejskiej i na to kandydowanie się nie zgodzi. Rozmawiałem z nim o tym” - mówił Czarzasty w TVP Info.

Dodał też, że gdyby w UE doszło do głosowania za nałożeniem sankcji na Polskę, to SLD na pewno takiego pomysłu nie poprze. Jak twierdzi, zaletą Tuska w RE jest to, że ma on już jednak pewne doświadczenie:

„Nie chciałbym, by to stanowisko zajął ktoś, kto przez pół roku będzie się uczył, a potem przez rok wdrażał do pracy wobec zbliżających się wyborów w Niemczech, Francji i Holandii, w czasie nierozwiązanych problemów z emigrantami i wobec nieprzewidywalnego prezydenta USA Donalda Trumpa”

