SLD przystąpiło do Koalicji Europejskiej

Polityk poinformował, że negocjacje powinny zakończyć się "do końca lutego", natomiast Sojusz to pierwsze ugrupowanie, które podjęło decyzję o przystąpieniu do porozumienia. W toku negocjacji SLD ma zaproponować na listy wyborcze Koalicji Europejskiej trzech byłych premierów z tej partii: Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza oraz Marka Belkę. Propozycje Czarzastego to również m.in. wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki, wieloletni eurodeputowany SLD Janusz Zemke oraz wiceszef Sojuszu Marek Balt.