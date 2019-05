Sławomir Nowak straci fuchę na Ukrainie?

Sławomir Nowak jest prezesem państwowej agencji drogowej na Ukrainie. Jednak jak podkreśla "Super Express", prawdopodobnie już niedługo straci to intratne stanowisko i wróci do Polski.

W 2018 roku zarobił 238 tys. zł, czyli miesięcznie średnio ok. 19 tys. zł. Utrata tego stanowiska ma być spowodowana przez zmiany polityczne jakie w ostatnim czasie zaszły na Ukrainie.

- Sławek jest bardzo dobrze postrzegany na Ukrainie. Ale gdyby się okazało, że nowy układ władzy wiązałby się z odejściem Nowaka z funkcji, byłby to zły początek prezydentury Zelenskiego – twierdzi Michał Kamiński.

Sławomir Nowak zostanie zapamiętany w Polsce głównie przez aferę zegarkową. Polityk twierdził w 2011 r., że to żona kupiła mu zegarek Ulysses Nardin, który miał kosztować 17 tys. zł. Nowak nie wpisał go do oświadczenia majątkowego