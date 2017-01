Sławomir Kłosowski dla Frondy: Konserwatywne odrodzenie obywatelskości

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Co Pan Poseł sądzi o nowym prezydencie USA, Donaldzie Trumpie?

Sławomir Kłosowski, Europoseł PiS: Prezydent Trump tak naprawdę nie objął jeszcze swojej funkcji w związku z tym można go dziś oceniać wyłącznie po tym co zapowiadał w kampanii wyborczej a to bardzo często bywa mylące.

Czy Pana zdaniem będzie się on trzymał tych obietnic czy może zmieni kurs?

Będzie on z pewnością dokonywał licznych modyfikacji, na co wskazuje jego otoczenie. Ja osobiście bardzo bym życzył sobie aby twardo trzymał się kursu wzmocnienia wschodniej flanki NATO czyli krótko mówiąc wzmocnienia deklaracji o obecności wojsk amerykańskich w Polsce - strategicznie bardzo nam na tym zależy. Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i minister obrony narodowej wielokrotnie podkreślają jak ważne jest dla nas utrzymywanie dobrych relacji z USA, myślę, że nie nadaremno.

Dla mnie osobiście testem będzie to do czego zobowiązał się Donald Trump w kampanii wyborczej, a później to podtrzymał mianowicie zniesienie wiz dla obywateli naszego państwa. Ta powyborcza deklaracja jest wstępem do sprawdzenia polityki nowego prezydenta USA.

Rozumiem, że Pana zdaniem nie będzie bał się on konfrontacji z Władimirem Putinem?

W polityce, zwłaszcza jeśli chodzi o supermocarstwa jakimi są Stany Zjednoczone obawiałbym się powiedzenia „konfrontacja”. Oby do tej konfrontacji nigdy nie doszło dlatego, że potencjał militarny USA i Rosji jest tak ogromny iż samo to słowo przyprawia o dreszcze.

Skupmy się zatem teraz na oddolnych, społecznych nastrojach. Wcześniej w Polsce, teraz w USA nastąpił zwrot ku prawicy. Czy podobnie będzie w Europie Zachodniej?

Bardzo bym tego chciał, jednak lepsze było by określenie „zwrot w kierunku tożsamości narodowych”, „zwrot w kierunku konserwatyzmu”. Konserwatyzm i tradycje narodowe kojarzą mi się bardziej z społeczeństwem obywatelskim. Być może zabrzmi to dość kuriozalnie w kontekście o co oskarżana jest konserwatywna prawica przez lewicę, a mianowicie, że nie pielęgnuje wartości obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego. Dla mnie to co się stało w Polsce w ostatnich wyborach parlamentarnych, to co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wyraźnym odrodzeniem obywatelskości jako takiej.

Jeżeli stanie się tak jak Pan twierdzi to jakie byłby tego konsekwencje dla Europy, dla świata

Świat już się zmienia, ze względu właśnie na wygraną Trumpa. My liczymy i obiecujemy sobie wiele dla Polski i dla Europy po tych zmianach. Nadzieja dla Europy jest, to widać po krajach zachodnich, jednym z przykładów może być Austria, mimo iż wyniki wyborów wygrał przedstawiciel lewicy. Nastroje które pojawiają się we Francji i Niemczech świadczą o tym, że wkrótce obierze właściwy kurs, kurs nie konfrontacyjny z państwami członkowskimi – tak jak to miało miejsce w przypadku Polski – tylko obierze kurs wspierania państw narodowych i powrotu Europy ojczyzn, do Europy narodów. Unia Europejska silna siłą poszczególnych narodów to Unia o której osobiście ja marzę.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

4.01.2017, 18:50