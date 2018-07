Sławomir Cenckiewicz ostro o Iwulskim: To gigantyczna manipulacja

- Ustawa o IPN (...) piętnuje całą Wojskową Służbę Wewnętrzną, nazywając ją częścią składową organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego - zauważył w Kulisach Spraw dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Historyk w Polskim Radiu 24 mówił o przeszłości pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego.



W środę dyrektor Wojskowego Biura Historycznego ujawnił na swoim profilu twitterowym dokumenty wskazujące, że sędzia Iwulski był oficerem Ludowego Wojska Polskiego i szkolonym oficerem Wojskowej Służby Wewnętrznej, działającej w latach 1957-1990 wojskowej służby specjalnej, zajmującej się m.in. kontrwywiadem wojskowym.

Rzecznik Sądu Najwyższego, Michał Laskowski, napisał w oświadczeniu, że sędzia Józef Iwulski w latach 70. odbywał obowiązkową służbę wojskową w pododdziale prewencji, co przede wszystkim oznaczało udział w patrolach WSW w miejscach publicznych i nie miało nic wspólnego z zadaniami kontrwywiadowczymi.

- Ustawa o IPN (...) piętnuje całą Wojskową Służbę Wewnętrzną, nazywając ją częścią składową organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego - komentował w Polskim Radiu 24 dr hab. Sławomir Cenckiewicz. - Z dokumentów IPN wynika, że w grudniu 1982 roku sędzia Iwulski otrzymał awans na porucznika, a w 1987, po kolejnym szkoleniu w WSW, na kapitana. Tego wszystkiego nie ma ani w oświadczeniu rzecznika SN, ani wcześniejszym samego sędziego Iwulskiego. To gigantyczna manipulacja - dodawał. W ocenie historyka, zamieszanie wokół przeszłości Józefa Iwulskiego to pokłosie błędów, które zawiera ustawa lustracyjna. - Ustawa lustracyjna, w aspekcie wiedzy na temat osób publicznych, to "potworek legislacyjny". O przeszłości najważniejszych osób dowiadujemy się albo z badań historyków, albo jakichś awantur - wskazywał gość PR24.

Tymczasem, Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała 5 sędziów Sądu Najwyższego, którzy mimo ukończenia 65. roku życia wyrazili wolę dalszego orzekania; 7 sędziów, w tym prezes Józef Iwulski, zostało zaopiniowanych negatywnie.

