Sławomir Broniarz: Pensje w górę o 30% - to nasze ostatnie słowo

Czerwony łobuz !!!!



Jesteście bandą zdemoralizowanych czerwonych łajz deprawującą dzieci i młodzież. A ty czerwony kacyku powinieneś dostać kopa w dupę zamiast dialogu z tobą.

Rząd zamiast przyjmować ultimatum od takiego gnoja, powinien postawić warunek przystąpienia do pracy lub natychmiastowego zwolnienia. Na miejsce czekają młodzi ludzie, wykształceni, których trzeba odpowiedni wychować dla Polski i dla dobra wychowywanych dzieci.

Miałem okazję poznać to środowisko od wewnątrz. Jakieś 50 % nie nadaje się do tego zawodu. Powszechne lenistwo, zrzucanie na dom pracy w szkole, sadyzm, realizowanie programu metodą młotka. W szkołach średnich łapownictwo i psychiczne dręczenie, tolerowanie przemocy w szkołach. Nazbierało by się tego. Zapytajcie o opinię rodziców to włosy dęba staną.

Gdy porównać szkołę przedwojenną i poziom umysłowo moralny tamtych nauczycieli to przepaść. Świadectwo ludzi z tamtych czasów mówi samo za siebie, postawa tamtego pokolenia wobec wyzwań czasów również jest świadectwem szkoły i wychowania. Co jest teraz ?