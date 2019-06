'Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie... PiS!' Czyli: Schetyna udziela wywiadu

Cogito ergo sum 11.6.19 14:17

Mówi co mówił 4 lata temu i nic z tego się nie sprawdziło, to mówi dalej. Wniosek: Odbiorą 500+ aby ratować "finanse państwa". Oczywiście w znaczeniu, że Państwo to my czyli oni. A oni to takie oborowe państwo. Gdyby wygrali to raz zdobytej władzy by nie oddali. Czyli Platforma to dyktatura i Państwo z dykty