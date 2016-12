Skiba odleciał! Atakuje PiS, a Polskę porównuje do Grecji

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Wokalista rockowy Krzysztof Skiba został zaproszony do rozmowy przez portal wp.pl – pojawił się w programie #dzieńdobryPolsko. Rozmawiał między innymi o tym, że sam nie ma zamiaru zostać politykiem, choć… był do tego zapraszany. Dodał też rzecz jasna swój komentarz na temat obecnej sytuacji w Polsce:

„Teraz jest wiele do zrobienia, trzeba by przywrócić normalność w Polsce. Przez jeden rok udało się PiS-owi zepsuć opinię o Polsce w świecie, z drugiej ligi spadliśmy do trzeciej. Za trzy lata możemy mieć scenariusz podobny do Grecji, kryzys, bankomat nie działa.” – zdiagnozował dzisiejszą Polskę Skiba.

NASZ KOMENTARZ: Jeżeli tak kontrowersyjny muzyk zaczyna być zapraszany do komentowania politycznej rzeczywistości w naszym kraju, możemy mieć uzasadnione obawy co do tego, kto będzie następny. Trudno zresztą spodziewać się czegoś więcej po muzyku, który zwykł nie dyskutować, a nazywać "skur***nami" tych, z którymi się nie zgadza.

dam/wp.pl,Fronda.pl



5.12.2016, 18:00