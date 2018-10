Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce wpłynęła do TSUE

W środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. KE, zgodnie z zapowiedzią, domaga się zastosowania środków tymczasowych oraz rozpatrywania sprawy Polski w trybie przyspieszonym.

Informację przekazało biuro prasowe TSUE. Komisja zapowiadała ten krok w zeszły poniedziałek, zarzucając polskiemu rządowi pogwałcenie zasady niezawisłości sędziowskiej na mocy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dziś do Luksemburga wpłynął wnosek formalny w tej sprawie.

"Komisja chce, aby Polska nie mogła korzystać z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i aby Trybunał zawiesił przepisy o Sądzie Najwyższym"-informuje TVN24. Decyzja w tej sprawie leży w gestii wiceprezesa TSUE.

"To on taką decyzję może podjąć i nie jest on związany żadnymi terminami. W każdej chwili po zapoznaniu się z pozwem Komisji, może podjąć decyzję, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości, Polska nie może wykonywać przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym"-informuje dziennikarz tej stacji, Michał Tracz.

Komisja Europejska wystąpiła również o przyspieszony tryb postępowania i wydanie tymczasowej decyzji zabezpieczającej, aby do ostatecznego orzeczenia TSUE część przepisów ustawy o SN (mowa o tych dotyczących wieku emerytalnego sędziów) została zawieszona. Jest jeszcze jedna kwestia, którą 24 września poruszyła na konferencji prasowej rzeczniczka Komisji Europejskiej, Mina Andreeva: KE chce, aby sędziowie objęci ustawą o SN nadal mogli sprawować swoje funkcje w Sądzie Najwyższym. Jak dodała wówczas Andreeva, Komisja będzie domagać się również zatrzymania mianowania nowych sędziów w miejsce tych, którzy "przedwcześnie trafili na emeryturę". Stanowisko KE rzeczniczka motywowała tym, że w ocenie tej instytucji, "stosowanie prawa, według którego sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku prowadzi do nieodwracalnych szkód". W skardze KE przeciwko Polsce znajdziemy również zarzut naruszenia artykułu 19 Traktatu Unii Europejskiej oraz 47 Karty Praw Podstawowych.

yenn/TVN24, Fronda.pl