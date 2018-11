Skarbówka opodatkowała nowożeńców

Wówczas skarbówka zażądała listy gości weselnych. Młoda para odmówiła. Czy na tym koniec? Skąd! Urzędnicy dotarli do organizatora wesela i dopytali o liczbę osób uczestniczących w przyjęciu. Organizator przekazał, że na zabawie były 152 osoby, przy czym talerz dla jednego gościa kosztował ok. 186 zł. Urzędnicy zaokrąglili kwotę do 200 zł, po czym przemnożyli to przez liczbę gości. W ten sposób oszacowano, że tzw. czepkowe wynosiło ok. 30 tys. zł, a więc 1/4 kwoty zadeklarowanej przez małżonków.