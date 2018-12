Skandal!!!Podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji wyjdzie na wolność przez obstrukcję sądu?

Jak przypomniał sędzia Leder, Piskorski przebywa w areszcie już od ponad 2,5 roku, podczas gdy jego proces jeszcze nie ruszył. Akt oskarżenia trafił do sądu co prawda już w kwietniu, jednak posiedzenie organizacyjne wyznaczono dopiero w lipcu. Miesiąc później podjęto decyzję. że sprawa jest tak zawiła, że powinien ją osądzić trzy-, a nie jednoosobowy skład sędziowski. Dotychczas nie został wyznaczony termin rozprawy. Obecnie trwa zapoznawanie się z materiałem dowodowym.

"Piskorski, prowadząc zakrojoną na szeroką skalę działalność oraz wykorzystując swoją pozycję społeczną, zawodową i polityczną oraz kontakty wśród polityków i dziennikarzy krajowych i zagranicznych, oddziaływał na grupy społeczne w Polsce i za granicą (...) promował on cele polityczne Federacji Rosyjskiej. Próbując kształtować opinię publiczną poprzez prowokowanie antyukraińskiego nastawienia Polaków i antypolskiego nastawienia Ukraińców, dążył on między innymi do pogłębiania podziałów między Polakami i Ukraińcami”- podkreślała Prokuratura w akcie oskarżenia skierowanym wiosną do sądu.