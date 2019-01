Skandaliczny wpis Wilka! 'Po sekcie smoleńskiej- sekta gdańska?'

"Jeśli tak, to będzie to kolejny dowód, że między PO, a PiS nie ma żadnej istotnej różnicy - jest tylko pokazowa wojenka popisowych gangów o to, kto ma ściągać z nas haracz"- dodawał Wilk.

A skoro jest sekta, to będzie i kult - oparty o te same zasady, co smoleński:

1. Był zamach

2. Z powodów politycznych

3. Będziemy szukać na to dowodów

4. ...choć nigdy nie znajdziemy"- napisał Jacek Wilk.