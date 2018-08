Skandaliczny wpis Frasyniuka. Internauci pokazali, co o tym myślą

Skandaliczne słowa Władysława Frasyniuka. Po raz kolejny wykorzystuje każdą możliwą sytuację, aby uderzyć w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nawet w dniu takim, jak dzisiejszy, kiedy to obchodzimy 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Frasyniuk odniósł się do kwestii planowanego odsłonięcia w Stoczni Gdańskiej tablicy upamiętniające Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Mimo, że wydarzenie to zostało odwołane po interwencji prezesa PiS, z którym nic nie było wcześniej konsultowane, Frasyniuk wykorzystał to do opluwania braci Kaczyńskich:

„31 sierpnia to dobry dzień, żeby powiedzieć tym wszystkim, którzy przebywali, pocałujcie nas w dupę”

- napisał dziś na twitterze.

Dalej zaś dodał:

„Lechu, byłeś i pozostaniesz największym przywódcą we współczesnej historii Polski”.

31 sierpnia to dobry dzień, żeby powiedzieć tym wszystkim, którzy przebywali, pocałujcie nas w dupę. @PresidentWalesa Lechu, byłeś i pozostaniesz największym przywódcą we współczesnej historii Polski. — Władysław Frasyniuk (@WFrasyniuk) 31 sierpnia 2018





W d... to dostaniecie potężnego kopa. Już wkrótce. A sądy i tak odbijemy i przywrócimy Polakom. — Pan T'prim (@to_prim) 31 sierpnia 2018

Proszę wybaczyć ale słuchając wypowiedzi Lecha Wałęsy można się zastanawiać jak kiedykolwiek mógł być on dla kogokolwiek autorytetem. To jest poziom Krzysztofa Kononowicza ... — Adam X (@z01010101010k) 31 sierpnia 2018

Oto kasta nietykalnych, która ma w dupie Polskę i Polaków, gdyż jest pod ochroną "niezależnych" sądów. To postkomunistyczna kasta beneficjentów okrągłego stołu, jak ten Józef Grzywko vel Władysław Frasyniuk i jego kompan Pinior pic.twitter.com/qPM3pfQWIS — Kapitan Nemo (@KapitanNemoPL) 31 sierpnia 2018